В Екатеринбурге молодые родители назвали ребенка в честь российского футболиста Артема Дзюбы.
Сообщается, что родители малыша Юлия и Олег Дзюба решили назвать сына Артемом, "потому что Артем Дзюба играет под номером 22". Мальчик родился за полтора часа до матча Россия - Испания, но имя ему дали после удачного пенальти футболиста Артема Дзюбы.
Как пишет Ura.ru, после победы сборной России фанаты поголовно планируют назвать своих детей в честь нападающего Артема Дзюбы и вратаря Игоря Акинфеева. Нашлись и те, кто хочет дать имя Дзюба своей дочери: "Решено, сына назову Артёмом, дочку - Дзюбой! Прости, доча". "Если у меня будет два сына - назову их Игорь и Артём".
Напомним, 1 июля, на стадионе "Лужники" в Москве прошел матч между Россией и Испанией. В основное время команды сыграли вничью.
В основное время сборные сыграли 1:1. Первый гол забил защитник российской сборной Сергей Игнашевич в свои же ворота, это произошло на 11 минуте, далее воротами уже не ошибся Артем Дзюба. Это произошло через полчаса после первого гола. Дополнительное время так и не помогло выявить сильнейшую команду. После чего пришла пора послематчевых пенальти - 4:3 и Россия встретится с Хорватией 7 июля на стадионе в Сочи.
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