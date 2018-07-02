Скоро родят Акинфеева? Провинциальный болельщик назвал сына Дзюбой

В Екатеринбурге молодые родители назвали ребенка в честь российского футболиста Артема Дзюбы.

Фото: ru.fifa.com

Сообщается, что родители малыша Юлия и Олег Дзюба решили назвать сына Артемом, "потому что Артем Дзюба играет под номером 22". Мальчик родился за полтора часа до матча Россия - Испания, но имя ему дали после удачного пенальти футболиста Артема Дзюбы.

Как пишет Ura.ru, после победы сборной России фанаты поголовно планируют назвать своих детей в честь нападающего Артема Дзюбы и вратаря Игоря Акинфеева. Нашлись и те, кто хочет дать имя Дзюба своей дочери: "Решено, сына назову Артёмом, дочку - Дзюбой! Прости, доча". "Если у меня будет два сына - назову их Игорь и Артём".

Напомним, 1 июля, на стадионе "Лужники" в Москве прошел матч между Россией и Испанией. В основное время команды сыграли вничью.

В основное время сборные сыграли 1:1. Первый гол забил защитник российской сборной Сергей Игнашевич в свои же ворота, это произошло на 11 минуте, далее воротами уже не ошибся Артем Дзюба. Это произошло через полчаса после первого гола. Дополнительное время так и не помогло выявить сильнейшую команду. После чего пришла пора послематчевых пенальти - 4:3 и Россия встретится с Хорватией 7 июля на стадионе в Сочи.