Google называет Крымский мост по-украински

Пользователи Интернета заметили интересную особенность в сервисе Google Maps. Разработчики карт так и не определились, на каком языке им обозначить наименование Крымского моста.

Фото: google maps

Открыв местоположение переправы в Google Maps, вы увидите, что на карте присутствуют сразу два названия: "Крымский мост" и "Кримський мiст". При этом "границы действия" каждого из них, можно сказать, условно обозначены. Имя на русском расположено ближе к Таманскому полуострову. Украинский вариант разработчики нанесли на той части моста, которая ближе к Крыму.

Также сервис предупреждает, что при движении по Крымскому мосту, водители могут пересекать границы нескольких государств.

Ранее "Правда.Ру" писала, открытие Крымского моста состоялось 15 мая. Его строили четыре года и запустили на полгода раньше срока. В торжественной церемонии открытия участвовал президент России.

Железнодорожная часть моста будет открыта позже. Российское правительство сдвинуло сроки государственного контракта на выполнение работ, связанных с обеспечением транспортной безопасности Крымского моста, на 1 декабря 2019 года. А открытие движения для грузового транспорта планируется на конец 2018 года.

Свое официальное название Крымский мост получил в результате народного голосования в декабре 2017 года.