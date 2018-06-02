За первые пять месяцев 2018 года Крым принял миллион туристов

На полуострове Крым с начала года провели свой отпуск чуть более миллиона туристов. Глава республики Сергей Аксенов на своей странице в Facebook уточняет, что это на 28 % больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

По словам Аксенова, большинство отдыхающих предпочитают отдыхать на южном побережье Крыма. Чуть меньшей популярностью у туристов пользуются восточное и западное побережье. Аксенов также отметил, что 23 % туристов — граждане Украины.

-Туризм играет важную роль в социально-экономической жизни Крыма. Для приморских городов и поселков эта отрасль является бюджетообразующей. Мы надеемся, что по итогам года туристический сезон будет более успешным, чем в предыдущие годы, — добавил глава республики Сергей Аксенов.

Глава ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) Валерий Федоров отметил, что согласно данным проведенных опросов, большинство россиян планирует отдохнуть этим летом именно в Крыму. Полуостров, по его словам, лидер устремлений россиян в том, что касается отдыха.

Напомним, что присоединение Крыма к Российской федерации произошло в 2014 году по результатам проведенного на территории полуострова референдума. В следствие этого в России образовалось два новых субъекта — непосредственно республика Крым и город федерального значения Севастополь. Присоединение Крыма к России не получило международного признания. И украинское правительство, и страны-представительницы ООН рассматривают данную территорию как оккупированную российскими вооружёнными силами.

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