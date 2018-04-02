В баре надо жить - ресторатор

Почему россияне не спешат в рестораны? Зачем люди ходят в бар? Что такое One Door Community и есть ли у них будущее? Об этом и не только в программе "Теория потребления" с Дарьей Касьяновой рассказал ресторатор Дмитрий Левицкий.
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Бывший посол России в США Сергей Кисляк рассказал, что будет со Штатами, если они заморозят российские активы.
Бывший посол России в США Сергей Кисляк рассказал, что будет со Штатами, если они заморозят российские активы.
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что считает уход в отставку "правильным, осознанным, единственно верным решением".