В баре надо жить - ресторатор

Почему россияне не спешат в рестораны? Зачем люди ходят в бар? Что такое One Door Community и есть ли у них будущее? Об этом и не только в программе "Теория потребления" с Дарьей Касьяновой рассказал ресторатор Дмитрий Левицкий.



В баре надо жить - ресторатор

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