Роспотребнадзор предупредил об опасности "левых" куличей и яиц

Роспотребнадзор составил рекомендации по выбору куличей и творожной пасхи к праздничному столу. Продукты должны быть только свежими и натуральными.
Яйца покупать надо только с ровным окрасом, без следов перьев, птичьего помёта и крови. Перед употреблением их стоит помыть и отварить не менее чем за 10 минут. Красить лучше луковой шелухой и пищевыми красителями, а после хранить не более 36 часов.
Покупая кулич, надо изучить состав и срок годности. Так, в выпечке должны содержаться натуральные ингредиенты, а не их заменители: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным ещё до окончания срока годности
Предпочтение стоит отдать куличам, посыпанным натуральными украшениями вроде орехов и цукатов, а не разноцветными кондитерскими шариками.
Что касается выбора творога для пасхи, то хороший творог всегда белый с кремовым оттенком и кисловатым запахом, а его упаковка не повреждена.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что рецепт куличей для президента Владимира Путина и всех работников Кремля прорабатывался с 2009 года, и сегодня правительственные кондитеры решили поделиться своими секретами с россиянами.
Для приготовления одного президентского кулича весом в 1 кг вам понадобится:
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