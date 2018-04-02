Российский суд разрешил сравнивать Ленина с Гитлером

В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд оставил без удовлетворения иск общественника к священнику, сравнившего Ленина с Гитлером.
Председатель правления Союза общественных организаций ветеранов военной службы Свердловской области "Защитники Отечества" Николай Рябчевский судился с настоятелем екатеринбургского собора в честь Успения Пресвятой Богородицы протоиереем Евгением Попиченко.
Священник говорил о переименовании городов и улиц, которые названы в честь советских деятелей, когда сравнил Ленина и Гитлера.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Красноярске женщина отсудила 20 тысяч рублей за ложные обвинения и привлечение к ответственности за "оскорбление чувств верующих". Дело возбудила прокуратура, которая в апреле прошлого года обнаружила на странице женщины в соцсети фото пасхального кулича с яйцами.
Прокуратура углядела в снимке фаллический символ, ее подозрения подтвердили специально нанятые для этого эксперты. Некий специалист в области православия указал, что "отношение к интимной стороне природы человека, начиная с трудов Августина Блаженного, в христианстве негативное и воспринимается как греховное.
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