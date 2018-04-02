Российский суд разрешил сравнивать Ленина с Гитлером

В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд оставил без удовлетворения иск общественника к священнику, сравнившего Ленина с Гитлером.

Председатель правления Союза общественных организаций ветеранов военной службы Свердловской области "Защитники Отечества" Николай Рябчевский судился с настоятелем екатеринбургского собора в честь Успения Пресвятой Богородицы протоиереем Евгением Попиченко.

Священник говорил о переименовании городов и улиц, которые названы в честь советских деятелей, когда сравнил Ленина и Гитлера.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Красноярске женщина отсудила 20 тысяч рублей за ложные обвинения и привлечение к ответственности за "оскорбление чувств верующих". Дело возбудила прокуратура, которая в апреле прошлого года обнаружила на странице женщины в соцсети фото пасхального кулича с яйцами.

Прокуратура углядела в снимке фаллический символ, ее подозрения подтвердили специально нанятые для этого эксперты. Некий специалист в области православия указал, что "отношение к интимной стороне природы человека, начиная с трудов Августина Блаженного, в христианстве негативное и воспринимается как греховное.

Читайте также:

Буш сравнил Бен Ладена с Лениным и Гитлером

Число зверя 666, Гитлер, Сталин и "железная леди"

КТО ЖЕ ОН ТАКОЙ, ЛЕНИН?