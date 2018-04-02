В России началось строительство мормонских храмов

В России появится храм Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Всего построят семь мормонских храмов, включая Индию и Никарагуа, сообщает НСН.

Об этом сообщил президент Церкви Рассел Нельсон в ходе пресс-конференции в американском Солт-Лейк-Сити. Пока неизвестно, в каком российском городе поставят мормонский храм. В любом случае, он станет первым на территории РФ, но второй на на постсоветском пространстве. В 2010 году на Украине открылся киевский храм Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в начале 2000-х Черкассы неоднократно заставляли говорить о себе в связи с религиозной тематикой. Один раз — после совместной попытки сектантов и католиков обвинить местную православную прессу в разжигании межконфессиональной розни: за правдивое слово о деструктивных культах.

Затем, совсем недавно, Черкассы порадовали всю страну торжеством освящения самого большого в Украине православного храма. И вот, теперь произошло событие, которое опять становится предметом разговоров по всему СНГ: Черкасская община "Церкви Иисуса Христа святых последних дней" в лице своего лидера Александра Тарасюка вышла из юрисдикции церкви мормонов, которые тут же попытались учинить переворот и удержать власть над подданными.

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