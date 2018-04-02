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Источник Правда.Ру

Сядут все: Кремль анонсировал "чистки" по всей России

Общество

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что арест владельцев группы "Сумма" не является единичной акцией, власти ведут жесткую политику в вопросах расходования бюджетных средств. И разговоры о том, что в деле Зиявудина и Магомеда Магомедовых есть якобы политическая подоплека — не что иное, как "политические пересуды", пишет РБК.

Сядут все: Кремль анонсировал
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

"Оставим это политологам. Мы не можем принимать участие в таких обсуждениях", — сказал Песков. Представитель Кремля добавил, что арест Магомедовых не является "одноразовой акцией": власти проводят жесткую целенаправленную политику в области "мониторинга использования бюджетных средств". Песков так же добавил, что Зиявудин Магомедов принимал участие в мероприятиях с участием президента и представителей крупного бизнеса, но о "других встречах" за "последнее время" ничего не знает.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России последние несколько лет идет серьезное наступление на коррупционеров. Только в 2017 году возбуждены десятки громких уголовных дел против нарушителей закона, взяточников и получателей откатов всех мастей. Причем оздоровление идет не только в государственных структурах, но и в коммерческих организациях. Нередко бывает так, что в раскрытии преступлений участвуют не только правоохранительные органы, журналисты и общественность, но и владельцы предприятий, ставших жертвами произвола.

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