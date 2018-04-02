"Перемен!": россияне ждут от Путина крутого поворота к лучшему

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которому 45% россиян ожидают значительных перемен в жизни страны в ближайший год. Чаще об этом говорят люди от 60 лет и старше — 51%, среди молодежи 25-34 лет об этом говорят 39%, и 37% жителей столичных городов.

87% из них полагают, что перемены будут положительными, лишь 9% ожидают негативных изменений. Не предвидят существенных перемен в жизни страны 48% россиян. Затруднились ответить 7% участников.

На серьёзные перемены в личной жизни рассчитывают только 27% опрошенных, однако они также ожидают (86%), что изменения будут в лучшую сторону. Большинство респондентов (65%) считает, что жизнь таких людей, как они, значительно не изменится. Затруднились с ответом 8% россиян.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что социологи и политологи России считают, что есть риск массовых протестов после выборов 2018 года. По мнению экспертов, предсказуемость их результатов может мобилизовать оппозицию.

Опрос, проведенный на VII Форуме специалистов политических профессий, показал, что многие допускают возможность массовых протестов после президентских выборов 2018 года.

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