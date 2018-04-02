"Яхта Сталина" станет музеем в центре Москвы

Теплоход "Максим Горький", известный как "яхта Сталина" будет переделан в музей и установлен у Парка Горького.

Фото: podmoskva.livejournal.com

Как пишет "Коммерсант", ФГБУ "Канал имени Москвы" выкупит у Московского речного пароходства построенное в 1934 году судно.

Сообщается, что теплоход продадут за 20 млн руб, после чего отреставрируют и переделают в музей канала.

Это судно считалось личным теплоходом Иосифа Сталина, но информации, подтверждающей этот факт достоверно, нет. Но на нем отдыхали другие руководители СССР - от Лаврентия Берии до Леонида Брежнева.

Само судно было оформлено по индивидуальным чертежам в стиле сталинского ампира. До 2015 года судно использовалось для банкетов, а в 2016 году было законсервировано.

В рамках планируемой модернизации планируется воссоздать близко к оригиналу внутренние интерьеры и установить мультимедийные устройства для посетителей будущего музея.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что российский миллиардер Роман Абрамович несколько лет назад не смог пришвартовать свою яхту Eclipse длиной 163,5 метра в порту французского города Антиб на Лазурном берегу. Для самой большой яхты в мире там просто не нашлось места.