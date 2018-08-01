Чаще всего в России воруют и делают это "подшофе"

Одна треть всех незаконных деяний в России совершается под алкогольными парами. Об этом стало известно из опубликованных Генпрокуратурой статистических данных о произошедших в первой половине 2018 года злодеяниях.
Кроме того, более 50% преступлений из зарегистрированных, а это 500 тысяч, совершили люди, которые уже пренебрегали законом. Самым "популярным" злодеянием стали кражи (на них приходится 1/3 всех правонарушений).
Стоит отметить, что в стране увеличилось число мошенников, их стало почти 111 000, обратная тенденция в сфере оборота наркотиков — зарегистрирован лишь 101 000 случай. Чаще всего с такими делами сталкиваются сотрудники в Петербурге, Чечне, Ингушетии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Стало и меньше нарушений, связанных с незаконной продажей оружия.
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