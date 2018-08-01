Россияне сами подумают, на что жить на пенсии. Но пока не все

Правительство Российской Федерации, возможно, освободит самозанятых граждан страны от взносов в Пенсионный фонд. Об этом сообщил председатель Министерства экономического развития Максим Орешкин.
Глава Минэкономразвития обратил внимание, что вне зависимости от того, вносил он страховые взносы в Пенсионный фонд или нет, каждому гражданину в России положена пенсия, пусть даже минимальная. Максим Орешкин заявил, что на данный момент российское правительство обсуждает возможность освобождения самозанятых граждан и предпринимателей от обязательных взносов в Пенсионный фонд. При это Орешкин отметил, что вся ответственность за собственное пенсионное обеспечение ляжет на них. Глава Минэкономразвития подчеркнул, что государство обязано лишь обеспечить необходимый прожиточный минимум. Что и как делать дальше будут решать сами граждане.
Орешкин поделился мнением, что самозанятые граждане — самая активная часть современного российского общества. По его мнению, они должны активно думать и о своем будущем, в том числе жизни на пенсии. Орешкин резюмировал, что если гражданин может и готов сам обеспечивать себя и полностью осознает все связанные с этим риски, то обязанность государства в таком случае — создать механизмы, способные увеличивать уровень его пенсионного обеспечения относительно уровня социальной пенсии.
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