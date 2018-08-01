"У нас сиеста!": власти сократят рабочий день в жаркую погоду

Роспотребнадзор установил соответствие между температурными отметками и количеством часов, на которые нужно сокращать рабочий день. Так, если в помещении температура достигла отметки в 28,5 градусов, отпускать работников нужно на час раньше, передает РИА «Новости».

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Специалисты Роспотребнадзора добавляют, что при повышении температуры до 29 градусов рабочий день нужно сократить на два часа, а при температуре 30,5 - на четыре.

Нарушение температурного режима приводит к перегреванию организма. Чтобы избежать пагубного влияния жары, нужно рационально распределить свое рабочее время.

Для профилактики перегревания организма необходимо организовать рациональный режим работы. На открытом воздухе при температуре в 32,5 градуса можно работать не более 15-20 минут, и то только если такая работа не терпит отлагательства, после чего нужно делать 10-минутные перерывы. После этого нужно уходить в помещения. Не в холодные - есть риск заболеть простудой.

От жары можно защищаться и специальной одеждой из особых плотных сортов ткани. Защитный костюм пригоден для лиц не младше 25 лет и не старше 40 лет.