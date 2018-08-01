Старшеклассников и студентов колледжей ждут проверки "хуже ЕГЭ"

Устный экзамен станет допуском к ОГЭ по русскому языку, срезы по русскому языку и математике пройдут в начале учебного года в техникумах, сократится количество олимпиад, дающих право поступить в вуз. Такие "новинки" ждут российских старшеклассников и учеников СПО, отметили "Известия".

Фото: Fotodom.ru

Они пообщались со специалистами, которые рассказали, что за 10 лет "жизни" ЕГЭ изменилось в сфере образования. До введения единого экзамена в столичные и петербургские вузы поступало лишь 25% студентов из регионов. К моменту, когда эксперимент закончился, эта цифра возросла до 65-70%. Это свидетельствует о том, что высшее образование стало доступнее, отметил руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов.

Заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев пояснил, что особо критиковать экзамен начали после 2013 года, когда произошли утечки. Продолжая эту мысль, Болотов пояснил: когда столица передала бразды правления в регионы, то доверие стало почти нулевым, т. к. появились пункты для "особенных" детей. Ушло три года на то, чтобы изменить ситуацию.

Для этого, уточнил и. о. ректора РГГУ Александр Безбородов, пришлось посадить в ключевые кресла Рособнадзора других людей, а также узнать "на местах", чего бы они хотели. Так, постепенно появилось сочинение, устная часть на экзамене по иностранному языку. Главным, отметил Музаев, было требование: если экзамен единый, условия тоже должны быть едиными.

Комментируя ситуацию вокруг олимпиад, эксперты пояснили, что отмены поступления по ним не будет. Однако в этом году список сократился: из 97 вошли лишь 72 олимпиады.

Особое внимание специалисты уделили ситуации в средне специальных учебных заведениях. После них можно поступать в вуз без ЕГЭ. Этим пользуются дети, не способные справиться с испытанием. Чтобы изменить ситуацию, решено проверить знания учащихся старших курсов по русскому и математике. Проверки пройдут во всех регионах. После получения данных будут приняты решения: возможно ли оставить особые условия для выпускников.

Также были анонсированы нововведения ближайших лет: уже в этом учебном году устный экзамен станет пропуском на ОГЭ по русскому языку. Через 2-3 года ЕГЭ по информатике будет переведено на компьютеры. Со следующего года добавится выпускной экзамен за 11 класс по выбору — китайский язык. В 2022 году появится еще одно обязательное испытание — ЕГЭ по иностранному языку.

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