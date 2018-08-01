Дышать пока бесплатно: какие запреты вступили в силу 1 августа

Новые правила и законы начали "работать" на территории РФ с 1 августа. Документы, в которых подробно описываются изменения, появились на сайтах соответствующих ведомств.

Фото: Fotodom.ru

Так, трудящимся пенсионерам государство будет платить больше. Максимальная прибавка к законно заработанной пенсии — 235 рублей. Цифра будет рассчитываться для каждого индивидуально, она будет зависеть от отчислений, которые граждане платят из зарплаты.

Кроме того, фирмы теперь не будут тратиться на спецодежду для работников, ее можно будет закупать на средства Фонда социального страхования. Однако Минтруда настаивает, что эти вещи должны быть сделаны из российских материалов.

Иностранцев также ждут изменения: они смогут приезжать на российскую землю, имея лишь электронную визу. Пока это возможно только для тех, кто въезжает через Свободный порт Владивосток. Крайний срок подачи документов на такую визу — четыре дня, заявление и фото необходимо подать на сайте российского МИД. Максимальный срок, который иностранный гражданин сможет находиться на территории РФ, — 30 дней. Стоит отметить, что консульский сбор за такую визу не взимают.

Еще одно нововведение, касающееся путешественников, расписание поездов дальнего следования переведут на местное время. Ранее цифра обозначала время московского.

Следующее изменение начнет работать 19 августа, коснется оно компаний и индивидуальных предпринимателей. Открывая ИП, человек обязан будет руководствоваться началом и окончанием налогового периода. Также в законе рассказано, как определить первый и последний налоговый период, если фирма перечисляет налог ежеквартально или ежемесячно. Уточнились и правила, согласно которым определяется налоговый период при постановке и снятии с учета нотариуса, адвоката, медиатора, оценщика, арбитражного управляющего, патентного поверенного и всех тех, кто занимается частной практикой.

Последнее нововведение изменит стоимость водки и ликероводочных напитков, крепость которых колеблется меж 37% и 40%. С 20 августа пол-литра такого продукта не сможет стоить менее 205 рублей.

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