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Источник Правда.Ру

Создан штаб сопротивления профсоюзов повышению пенсионного возраста

Общество

Конфедерация труда в России предложила общественным организациям, партиям и различным соцдвижениям объединиться, для того чтобы противостоять повышению пенсионного возраста. Организацию представляют больше 20 профсоюзов, в том числе учителя, сотрудники вузов, медики и многие другие.

Создан штаб сопротивления профсоюзов повышению пенсионного возраста. 387612.jpeg
Фото: bezformata. ru

В конфедерации считают, что в первую очередь нужно бороться с недостатками в системе труда. Многие работодатели выплачивают своим сотрудникам серую зарплату или вовсе устраивают их неофициально. Ни о каких страховых отчислениях здесь не может идти и речи. Из-за этого и создается дыра в пенсионном фонде. Из 77 миллионов работающих россиян только 43,5 миллиона регулярно отправляют отчисления. Поэтому нужно увеличить ответственность за прием на работу без трудового договора, уверены представители конфедерации.

В свою очередь, правительство мотивирует необходимость реформы не только недостатком средств в пенсионном фонде, но и тем, что продолжительность жизни давно увеличилась. Нужно соответствовать сегодняшним возрастным рамкам.

Своим мнением по данному вопросу с "Правдой.Ру" поделился Игорь Ковальчук, член исполкома Конфедерации труда России:

— В любом случае необходимо сделать все возможное для того, чтобы, как минимум, смягчить пенсионную реформу, а еще лучше — вообще отменить.

Эта реформа никак не связана с теми обоснованиями, о которых говорит правительство, что в стране большой дефицит пенсионного фонда. Но этот дефицит имеется только потому, что у нас за часть занятых никто ничего не платит. Дефицит идет ровно оттуда. И, с нашей точки зрения, основной вопрос — это выведение из тени трудовых отношений.

— Может, все же надо начинать делать какие-либо практические шаги в плане увеличения продолжительности жизни россиян, а затем, когда в этом направлении наметится устойчивая тенденция, думать об увеличении возраста выхода на россиян пенсию?

— Дело в том, что продолжительность жизни россиян, о которой в последнее время говорят, на самом деле, не увеличилась, а только-только прогнозируется.

У тех, кто родился, например, сегодня она будет выше, чем у тех, кто сейчас находится в преклонном возрасте. То есть это, на самом деле, некая прикидка.

Более того, по статистике, во многих регионах люди не доживают и до 60 лет. Ну, или, по крайней мере, живут слегка за шестьдесят. Поэтому часть людей просто не доживут до этой пенсии, которую нам предлагают.

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"Увеличение пенсионного возраста в России неизбежно"
Темы пенсия работа профсоюз работодатель Игорь Ковальчук пенсионный фонд пенсионный возраст Конфедерация труда в России
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