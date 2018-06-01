Бешеная собака укусила ребенка в лоб

Инцидент произошел в пригороде Улан-Удэ, в поселке Сотниково. Животные, можно сказать, начали охоту на людей. В этом же районе за одни сутки пострадали еще два человека.

Так, двухлетнего малыша собака укусила за голову. Родители не стали обращаться с заявлением в соответствующие органы.

Еще одному ребенку, девятилетнему школьнику, соседский пес вцепился в ногу. В больнице мальчику провели все необходимые медицинские процедуры и отпустили. К счастью, все обошлось без осложнений. На хозяина, который не уследил за своим питомцем, будет составлен административный протокол.

От зубов дворняги пострадал и взрослый. 38-летнему мужчине пришлось делать операцию из-за последствий нападения собаки. От претензий пострадавший отказался. Однако хозяева застрелили животное в тот же день.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что если вас покусала соседская собака, то ее хозяин может быть привлечен как к административной, так и к уголовной ответственности. Первый шаг - заявление в полицию. Но будьте готовы, что там сделают все, чтобы такое заявление у вас не принять, уж больно хлопотно проводить расследование. Лучше послать заявление по почте. Если вам откажут в возбуждении уголовного дела, вы всегда сможете обжаловать это решение в прокуратуре.