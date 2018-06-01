Россияне смогут снизить проценты по кабальным кредитам

С 1 июня вступают в силу поправки в Гражданском кодексе. Теперь, если проценты по кредиту будут признаны слишком завышенными, клиенты банков смогут потребовать их снижения. Такие проценты также называют "ростовщическими".

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Являются условия сделки "ростовщическими" или нет, будет решать суд. Он сможет понизить проценты до среднерыночной ставки. Также изменится и процедура отказа от кредита для обеих сторон. Отменить сделку частично или полностью клиенты смогут сообщив кредитной организации о своем решении в соответствии с договором. Двойную плату банк будет обязан внести в том случае, если несвоевременно зачислит средства на счет или снимет деньги без имеющихся на то причин. Кредитное учреждение заплатит проценты по банковскому счету и за пользование чужими накоплениями. До вступления поправок в силу банки возмещали только последнюю сумму.

В то же время закон пошел навстречу и коллекторам. Теперь они смогут отправлять заемщикам по несколько SMS-сообщений в день. Раньше они имели возможность направить только два. Верховный суд постановил, что SMS обязаны быть частями одного текста, а содержание каждой из них должно иметь общий смысл.

В стандартном SMS можно отправить только 70 символов. В это количество не убирается даже самая основная информация, с которой нужно ознакомить должника, утверждают коллекторы. Это название агентства, данные о кредите и задолженности. За превышение количества сообщений коллекторов наказывали штрафом от 50 тысяч рублей.

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