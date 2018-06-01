Россияне смогут снизить проценты по кабальным кредитам

С 1 июня вступают в силу поправки в Гражданском кодексе. Теперь, если проценты по кредиту будут признаны слишком завышенными, клиенты банков смогут потребовать их снижения. Такие проценты также называют "ростовщическими".
Являются условия сделки "ростовщическими" или нет, будет решать суд. Он сможет понизить проценты до среднерыночной ставки. Также изменится и процедура отказа от кредита для обеих сторон. Отменить сделку частично или полностью клиенты смогут сообщив кредитной организации о своем решении в соответствии с договором. Двойную плату банк будет обязан внести в том случае, если несвоевременно зачислит средства на счет или снимет деньги без имеющихся на то причин. Кредитное учреждение заплатит проценты по банковскому счету и за пользование чужими накоплениями. До вступления поправок в силу банки возмещали только последнюю сумму.
В то же время закон пошел навстречу и коллекторам. Теперь они смогут отправлять заемщикам по несколько SMS-сообщений в день. Раньше они имели возможность направить только два. Верховный суд постановил, что SMS обязаны быть частями одного текста, а содержание каждой из них должно иметь общий смысл.
В стандартном SMS можно отправить только 70 символов. В это количество не убирается даже самая основная информация, с которой нужно ознакомить должника, утверждают коллекторы. Это название агентства, данные о кредите и задолженности. За превышение количества сообщений коллекторов наказывали штрафом от 50 тысяч рублей.
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