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Источник Правда.Ру

В Израиль направят секретные группы

Общество

Свои экспертные группы направят в Израиль Германия, Великобритания и Франция  для изучения новых разведданных о секретной ядерной программе Ирана. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы израильского правительства Анна Йонатан-Леус.

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Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что в распоряжение страны попали порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые, по его словам, неопровержимо доказывают, что у иранской атомной программы была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад".

"Германия, Британия, Франция вышлют в ближайшее время свои профессиональные группы для ознакомления с материалом в Израиле", - сказала собеседница агентства.

Источник в Иерусалиме сказал РИА Новости, что аналогичное приглашение было направлено России, которая в составе "шестерки" международных посредников участвует в ядерной сделке с Ираном, заключенной в 2015 году.

Обличительное заявление Нетаньяху прозвучало в разгар международной дискуссии о необходимости ужесточения договоренностей или их аннулирования, если ревизия, за которую агитируют Израиль и США, окажется невозможной.

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