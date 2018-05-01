Свои экспертные группы направят в Израиль Германия, Великобритания и Франция для изучения новых разведданных о секретной ядерной программе Ирана. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы израильского правительства Анна Йонатан-Леус.
Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что в распоряжение страны попали порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые, по его словам, неопровержимо доказывают, что у иранской атомной программы была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад".
"Германия, Британия, Франция вышлют в ближайшее время свои профессиональные группы для ознакомления с материалом в Израиле", - сказала собеседница агентства.
Источник в Иерусалиме сказал РИА Новости, что аналогичное приглашение было направлено России, которая в составе "шестерки" международных посредников участвует в ядерной сделке с Ираном, заключенной в 2015 году.
Обличительное заявление Нетаньяху прозвучало в разгар международной дискуссии о необходимости ужесточения договоренностей или их аннулирования, если ревизия, за которую агитируют Израиль и США, окажется невозможной.
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