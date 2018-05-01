Полицейские задержали более двух десятков так называемых "психоактивистов" на демонстрации профсоюзов в центре Москвы. Об этом сообщила организатор колонны, художница Екатерина Ненашева.
Организаторы колонны "Психоактивно" определяют психоактивизм как "действия, направленные на изучение, исследование темы психических и ментальных расстройств, границ нормы, российских психиатрических институций".
Как пояснила Ненашева, активисты, большинство из них имеют психические расстройства, были задержаны за то, что не соответствовали тематике демонстрации, несмотря на то, что вход на нее был свободный для всех.
Их плакаты, по ее словам, "были информативного характера"."В колонне "Психоактивно" большинство людей - с психическими расстройствами. Транспаранты были информативного характера, в колонне были участники с биполярным, шизоаффективным расстройством, депрессией, тревожно-депрессивными расстройствами, агрофобией", - добавила Ненашева.
Задержанные доставлены в ОВД "Басманный" и "Таганский", сообщила она. Комментариев правоохранительных органов по этому поводу пока не поступало.
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