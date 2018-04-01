В России ликвидировали невостребованную профессию

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин подписал приказ о ликвидации профессии стенографиста. Она признана невостребованной.

Должности "Секретарь-стенографистка", "Стенографистка" и "Заведующая машинописным бюро" упразднены и исключены из Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что темпы роста числа тех, кто ищет работу, почти втрое обгоняет темпы увеличения числа вакансий. На одну приходится в нашей стране порядка семи резюме.

Рекрутинговая компания HeadHunter выяснила, какие профессии на рынке труда самые востребованные. В этом году самого большого роста числа вакансий ждут по таким категориям, как "рабочий" (на 23%), "административный персонал" (19%), "управление персоналом" (19%) и IT (17%). А наименьшим рост числа предложений работодателей ожидается в сфере продаж (2%), туризме (5%) и юридической сфере (8%). На 9% должно вырасти число вакансий в банковской сфере, бухгалтерии и строительстве, на 16% — в производстве.

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