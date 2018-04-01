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Источник Правда.Ру

Аман Тулеев попросил Путина об отставке через Сеть

Общество

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что считает уход в отставку "правильным, осознанным, единственно верным решением". Об этом он заявил в видеообращении на YouTube.

Аман Тулеев попросил Путина об отставке через Сеть. Аман Тулеев попросил Путина об отставке через Сеть

Аман Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке через Сеть.

"Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя", — сказал Тулеев.

Губернатор добавил, что "сделал все, что мог" относительно пожара в торговом центре в Кемерове.

"Встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы с оказанием помощи. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования", — сказал Тулеев.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что российский президент Владимир Путин назвал причины пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

Путин на совещании в Кемерово, посвященном ликвидации последствий пожара заявил: "что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства".

Путин также поручил главе СК Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию. Бастрыкин пояснил, что следствие изъяло при расследовании пожара огромное количество документов, которые сейчас изучают.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших, начав совещание с минуты молчания.


Обращение Амана Тулеева (01.04.2018)
Темы отставка Кемерово интернет губернатор
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