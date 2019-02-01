Родители будущих первоклассников устроили давку в школах Ижевска

1 февраля городские сообщества Ижевска в социальных сетях заполнили комментарии пользователей, которые рассказывают о "давке" в школах в связи со сбоями в работе портала "Госуслуги".

По сообщениям очевидцев, во всех ижевских школах огромные очереди из родителей, которые хотят записать своих детей в первый класс. Более того, пользователи жалуются на "давку", конфликты и нарушение общественного порядка. Жители Ижевска регулярно выкладывают в социальные сети фотографии и видеозаписи с мест событий.

В региональном отделении полиции Удмуртии сообщили, что никаких нарушений общественного порядка не зарегистрировано. Тем не менее, министр информатизации и связи Удмуртии Тимур Меджитов подтвердил факт "замедления" работы сайта "Госуслуги". По его словам, проблемы в работе сайта появились из-за того, что родители отправляли большое количество заявок.

Напомним, "Правда.Ру" сообщала о сбоях в работе портала "Госуслуги", которые наблюдаются по всей территории России. Ранее россияне не имели возможности выбрать образовательное учреждение для своего ребенка через Интернет. Однако с 1 февраля на портале "Госуслуги" такая возможность появилась, чем вызвала ажиотаж среди россиян. Об этом "Правда.Ру" рассказывала в обзорном материале изменений законодательства, которые вступают в силу с 1 февраля.

Фото: официальный сайт Правительства России

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