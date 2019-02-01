"Наплыв" первоклассников повлиял на работу сайта "Госуслуги"

1 февраля во всех регионах России наблюдается некорректная работа портала "Госуслуги". Россияне сообщают, что не могут воспользоваться некоторыми услугами, а система аргументирует это "повышенной нагрузкой".
В "Ростелекоме" ответили, что сайт работает в штатном режиме, и никаких массовых сбоев в его работе не происходило. Позже стало известно, что к точечным сбоям сайта привела высокая активность родителей, которые с 1 февраля получили возможность выбрать образовательное учреждение для ребенка.
Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала читателям об изменениях в законодательстве РФ, которые вступают в силу с 1 февраля 2019 года и наиболее сильно отразятся на жизни россиян. Государственные сайты могут быть частично недоступны из-за их перевода на новую версию DNS протокола. Однако это временное явление, — отмечают IT-специалисты.
Фото: minsvyaz. ru
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