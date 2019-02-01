МЧС посоветовало недовольным гололедом россиянам палки и лейкопластырь

В МЧС России в связи с резким изменением температур в столице дали россиянам несколько советов о том, как справиться с гололедом.
За комментарием по поводу сложившейся ситуации в МЧС обратились представители средств массовой информации.
Чтобы избежать падения, советуют специалисты российского ведомства, пешеходам стоит натереть подошву своей обуви наждачной бумагой или же песком. Также может помочь и приклеенный к подошве лейкопластырь.
Если, продолжают в МЧС, падения избежать все-таки не удалось, то необходимо правильно сгруппироваться. Пожилым людям же специалисты из МЧС посоветовали при выходе из дома брать с собой трость.
Отметим, что первый месяц текущего года в целом ряде российских регионов ознаменовался резким недовольством россиян работой коммунальных служб. Так, например, выразили свое недовольство состоянием города жители Санкт-Петербурга. В Саратове же в связи с плохой уборкой снега образовался транспортный коллапс, а в Подмосковье на помощь работникам коммунальных служб начали выходить местные жители.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пожилая россиянка пожаловалась депутату Государственной думы Российской Федерации от партии "Единая Россия" на бедность. Народный же избранник в ответ на крик о помощи ответил пенсионерке цитатой Василия Шукшина: "Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым".
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