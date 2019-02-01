Какие законы изменят жизнь россиян с 1 февраля

С 1 февраля 2019 года в силу вступают несколько новых нормативно-правовых актов, которые принесут в жизнь россиян некоторые новшества. Примечательно то, что не у всех получится ознакомиться с изменениями в законах на официальных правительственных сайтах, из-за технических "сбоев", которые могут наблюдаться в первой половине февраля.
Уже с 1 февраля текущего года вся система правительственных интернет-порталов будет переведена на новый стандарт протокола DNS. Как отмечают эксперты, переход жизненно необходим для безопасного и бесперебойного функционирования государственных сайтов, так как увеличивает защищенность и производительность при работе с правительственными порталами в Интернете.
В связи с переходом на новую версию протокола правительственные сайты могут быть недоступны. Причем проблемы с доступом могут наблюдаться точечно, в зависимости от местоположения, интернет-провайдера и времени суток. IT-специалисты заверяют, что это временное явление и в скором времени стабильная работа веб-сайтов будет налажена.
Февраль 2019 года станет последним испытательным месяцем новой системы маркировки товара. Уже с марта текущего года, производители некоторых товаров будут вынуждены наносить на коробку специальный QR-код, который призван защитить товар от подделки. В первую очередь это касается производителей фотоаппаратов и видеокамер, верхней одежды, текстильных товаров, автомобильных покрышек, парфюмерии и табачных изделий.
Наиболее ощутимый удар от нововведения пришелся на сигареты. Из-за дополнительных расходов при нанесении QR-кода, производители могут повысить стоимость пачки сигарет на 10%.
Но и преимущества у новой системы отслеживания товарооборота тоже есть. К примеру, покупатель сам может узнать всю необходимую информацию о товаре, а также защитить свои права потребителя в случае их нарушения.
Ранее при обращении к нотариусу для получения прав на недвижимость россиянам приходилось дополнительно обращаться в МФЦ, чтобы внести сделку с нотариусом в Росреестр. Также большое количество "посредников" предлагали желающим "ускорить" процесс оформления прав на недвижимость не совсем легальным способом.
С 1 февраля этот процесс был упрощен, и теперь за передачу сведений о сделке ответственность несет нотариус. В день заключения сделки, нотариус обязан передать заявление о государственной регистрации прав в Росреестр в электронном виде. Если у нотариуса по каким-то причинам нет возможности отправить заявку дистанционно, это можно сделать в течение двух дней с прикреплением бумажной версии заявления.
В конце февраля подходит к концу второй этап так называемой "амнистии капитала". То есть, у россиян осталось 28 дней, чтобы задекларировать в налоговых органах открытые и закрытые банковские счета без оплаты НДФЛ и налога на прибыль. Также до 28 февраля физические лица могут задекларировать любое имущество, которое находится под контролем иностранных компаний, без уплаты налогов.
Социальные пособия для некоторых категорий граждан будут переиндексированы с 1 февраля. Если ранее коэффициент соц. выплат составлял 1,025, то теперь для инвалидов, ветеранов и матерей с детьми он составляет 1,043. Фактически это означает повышение на 4,3%.
Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о решении правительства переиндексировать социальные выплаты некоторым категориям граждан.
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