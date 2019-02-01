Какие законы изменят жизнь россиян с 1 февраля

С 1 февраля 2019 года в силу вступают несколько новых нормативно-правовых актов, которые принесут в жизнь россиян некоторые новшества. Примечательно то, что не у всех получится ознакомиться с изменениями в законах на официальных правительственных сайтах, из-за технических "сбоев", которые могут наблюдаться в первой половине февраля.

Сайты — старые, протокол — новый

Уже с 1 февраля текущего года вся система правительственных интернет-порталов будет переведена на новый стандарт протокола DNS. Как отмечают эксперты, переход жизненно необходим для безопасного и бесперебойного функционирования государственных сайтов, так как увеличивает защищенность и производительность при работе с правительственными порталами в Интернете.

В связи с переходом на новую версию протокола правительственные сайты могут быть недоступны. Причем проблемы с доступом могут наблюдаться точечно, в зависимости от местоположения, интернет-провайдера и времени суток. IT-специалисты заверяют, что это временное явление и в скором времени стабильная работа веб-сайтов будет налажена.

Маркировка товара

Февраль 2019 года станет последним испытательным месяцем новой системы маркировки товара. Уже с марта текущего года, производители некоторых товаров будут вынуждены наносить на коробку специальный QR-код, который призван защитить товар от подделки. В первую очередь это касается производителей фотоаппаратов и видеокамер, верхней одежды, текстильных товаров, автомобильных покрышек, парфюмерии и табачных изделий.

Наиболее ощутимый удар от нововведения пришелся на сигареты. Из-за дополнительных расходов при нанесении QR-кода, производители могут повысить стоимость пачки сигарет на 10%.

Но и преимущества у новой системы отслеживания товарооборота тоже есть. К примеру, покупатель сам может узнать всю необходимую информацию о товаре, а также защитить свои права потребителя в случае их нарушения.

Новые обязанности для нотариусов

Ранее при обращении к нотариусу для получения прав на недвижимость россиянам приходилось дополнительно обращаться в МФЦ, чтобы внести сделку с нотариусом в Росреестр. Также большое количество "посредников" предлагали желающим "ускорить" процесс оформления прав на недвижимость не совсем легальным способом.

С 1 февраля этот процесс был упрощен, и теперь за передачу сведений о сделке ответственность несет нотариус. В день заключения сделки, нотариус обязан передать заявление о государственной регистрации прав в Росреестр в электронном виде. Если у нотариуса по каким-то причинам нет возможности отправить заявку дистанционно, это можно сделать в течение двух дней с прикреплением бумажной версии заявления.

Капиталу — амнистию

В конце февраля подходит к концу второй этап так называемой "амнистии капитала". То есть, у россиян осталось 28 дней, чтобы задекларировать в налоговых органах открытые и закрытые банковские счета без оплаты НДФЛ и налога на прибыль. Также до 28 февраля физические лица могут задекларировать любое имущество, которое находится под контролем иностранных компаний, без уплаты налогов.

Переиндексация социальных пособий

Социальные пособия для некоторых категорий граждан будут переиндексированы с 1 февраля. Если ранее коэффициент соц. выплат составлял 1,025, то теперь для инвалидов, ветеранов и матерей с детьми он составляет 1,043. Фактически это означает повышение на 4,3%.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о решении правительства переиндексировать социальные выплаты некоторым категориям граждан.

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