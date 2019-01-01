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Источник Правда.Ру

Новогодние обещания: новая жизнь или очередное заблуждение?

Общество

1 января — это не только первый день в году, но и начало новой жизни, считают тысячи людей по всему миру. Но так ли это на самом деле? Или изменить свою жизнь можно в любой другой день?

Новогодние обещания: новая жизнь или очередное заблуждение?. 396503.jpeg

На эти и другие вопросы "Правде.Ру" ответил врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович.

Александр Михайлович отметил в интервью "Правде.Ру", что в последнее время на эту тему имеется много шуточных высказываний в интернете. Поэтому у многих людей развивается скептическое отношение к такому методу изменения жизни.

"Новый год с точки зрения психологии — это не что иное, как очередная дата, которая размывает ситуацию. Мы же не знаем, с какой даты все начали считать и почему именно 31-го Новый год. И мы этому видим немало подтверждений, опровержений. У китайцев свой Новый год, у малазийцев — свой, у славян был свой, в Европе какой-то очередной тоже по-своему. Календарей всяких, григорианских и прочих, было огромное количество. Поэтому с точки зрения восприятия — это не более чем обычная дата", — рассказывает психолог читателям "Правды.Ру".

"А вот то, что мы традиционно любим с чем-то все связывать, чем-то все детерминировать, с понедельника начнем или с Нового года начнем, или с 1-го числа начнем, или как-то еще — это уже вопрос, который позволяет нам размышлять о так называемой прокрастинации. То есть готовы ли мы что-то переносить, отменять. Даже есть такая шутка, что собрание по борьбе с прокрастинацией перенесено на завтрашний день", — шутит Александр Федорович в интервью "Правде.Ру".

Психолог подчеркивает в беседе с корреспондентом "Правды.Ру", что если человек пытается оттянуть момент чего-либо, связывая его с Новым годом или любой другой датой, то, возможно, эта идея чужеродна и навеяна человеку его окружением.

Также Александр Федорович отмечает, что подведение итогов года 31 декабря — это не более чем условность.

"Уже то, что человек дает себе определенные обещания внести какие-то перемены в свою жизнь, говорит о том, что он так или иначе столкнулся с некой проблемой, которую он решил таким образом обозначить как-то четко, что это будет такого числа или как-то еще. Проблема уже есть. Он уже внутри этой проблемы. Он уже ее пытается решить, привязывая это решение к какой-то дате", — считает эксперт "Правды.Ру".

Психолог в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" подытожил, что новую жизнь можно начать с любого дня, независимо от погоды, времени года и других условностей. А понедельник, 1 января, пенсия и другие отговорки — это лишь способ оттянуть момент изменения.

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