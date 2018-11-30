Бари Алибасов поспорил с падчерицей: "На себя надо смотреть"

Музыкант Бари Алибасов громко рассмеялся над словами своей падчерицы Марии Шукшиной о том, что на телевидении началась "духовно-нравственная война, направленная на моральное разложение общества". На себя надо смотреть и самому решать спорные вопросы, считает продюссер.

Актриса Мария Шукшина сообщила, что ей предлагали 15 млн рублей за участие в программе Андрея Малахова. Об этом актриса написала в Instagram. По словам артистки, ее сыну Макару Касаткину были готовы заплатить 1 млн рублей.

Из обсуждения поста выяснилось, что на Change.org появилась петиция с требованием "защитить заслуженных людей" от "шакалов телевидения". Авторы петиции требуют "законодательно запретить телеканалам обсуждать темы, порочащие известных людей". Шукшина заявила, что подпишет обращение. По мнению актрисы, на телевидении началась "духовно-нравственная война, направленная на моральное разложение ВСЕГО общества". "Ходить на это мракобесие, себя не уважать… — написала она.

Видимо, такая реакция связана с появлением на шоу матери внука Шукшиной — Фрейи Зильбер. В ходе передачи она рассказала, что пытается добиться признания мальчика отцом — Макаром Касаткиным и его семьей.

Как сказал "Правде.Ру" музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Бари Алибасов, "надо не государство обвинять и не законодательство, а пытаться самим вести образ жизни, который соответствует вашим внутренним нравственным нормам". По мнению музыканта, сегодня в России существуют уголовные и административные нормы, которые можно задействовать, чтобы решать вопрос, если вас порочат напрасно. "Вас порочат — подавайте в суд", — сказал Бари Алибасов. Он отметил, что сам 2-3 раза успешно судился с теми, кто создавал образ, "который не соответствовал его реальному моральному или нравственному содеожанию".

"Я стою целиком на стороне Маши в том, что необходимо ограждать людей от лжи в средствах массовой информации. Но если человек сам совершает порочащие его поступки то телевидение или средства массовой информации не должны это прятать", — добавил композитор.

Музыкант ответил долгим смехом на вопрос, согласен ли он с тем, что на телевидении началась "духовно-нравственная война, направленная на моральное разложение всего общества". "Конечно не все программы безупречны в морально-нравственном, биологическом и каком-то еще другом своем содержании. Но если сравнить с европейскими и американскими телекомпаниями, то там гораздо более интимные вещи обсуждаются".

"Фрейя действительно проститутка, ну так не связывайся с ней, что сразу бежать в Госдуму от того, что сын связался с проституткой? Даму то выбирает не мама, а сын. Ну, не выпускай его из дома тогда, кастрируй", — сказал Бари Алибасов. По его мнению, тема нравственности - это "первую очередь тема взаимоотношений внутри семьи", а не вопрос контроля государства над телевидением, обсуждающим нравственность.

Напомним, что недавно Бари Алибасов (71 год) женился на Лидии Федосеевой Шукшиной (80 лет) — матери Марии. 29 ноября в студию шоу "Пусть говорят" пришла экс-супруга Бари Каримовича Виктория Максимова и заявила, что в ее паспорте так и не появился штамп об официальном разводе с продюсером. "Он не развелся со мной, женясь на Федосеевой-Шукшиной. О его свадьбе с Лидией Николаевной узнала, как и многие, из СМИ. Честно говоря, была шокирована", — поделилась Виктория с гостями эфира.

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