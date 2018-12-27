Лолита Милявская объявила Крым частью Украины

Лолита Милявская прокомментировала в СМИ свое отношение к Крыму. Для певицы он остается частью Украинской державы.

Около двух лет назад, в разгар политических конфликтов, певице Лолите Милявской запретили въезд в Киев из-за посещения полуострова Крым. Артистку высадили из поезда в Конотопе. Милявскую сильно возмутил данный инцидент, ведь в Киеве находилась заболевшая дочь певицы, которую она планировала навестить в городе.

Певица отметила, что не собирается занимать чью-либо сторону в политическом конфликте. В понимании Лолиты поездка в Крым, как на территорию, присоединенную к России, не является преступлением. Для Милявской полуостров останется частью Украины. Таким она его помнит и ощущает. По признанию артистки, она часто поет в Крыму на украинском языке и не считает это поводом для каких-либо споров.

Лолита также прокомментировала, что несмотря на разделение звезд эстрады на два политических лагеря, она своих слушателей делить на российских и украинских не собирается. По словам Милявской, она поет для всех.

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