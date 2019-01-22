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СМИ: актер Виторган и режиссер Богомолов подрались в московском кафе

Шоу-бизнес » Российский

 СМИ: актер Виторган и режиссер Богомолов подрались в московском кафе.

Актер Максим Виторган разбил нос режиссеру Константину Богомолову в из-кафе рядом со станцией метро "Китай-город". Об этом сообщает StarHit ссылкой на очевидцев происшествия. Драка между деятелями культуры произошла вечером в понедельник, 21 января.

По словам посетителей заведения, Богомолов отдыхал в кафе, где внезапно появился Виторган. Мужчины вышли на улицу. Вернулся режиссер уже с кровью на лице. Госпитацизация пострадавшему не потребовалась.

43-летнего режиссера подозревают в романе с Ксенией Собчак, женой Максима Виторгана. По данным источников издания, в этот раз предновогодний вечер Собчак провела в компании Богомолова. А на премьеру последнего спектакля режиссера ведущую видели без супруга.

Участники конфликта пока не комментировали произошедшее.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что измена Собчак Виторгану стала предметом внимания прессы. Недавно известная телеведущая побывала Киеве.

Источник фото: Instagram

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Темы Ксения Собчак Максим Виторган Константин Богомолов
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