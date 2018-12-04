Актера Панина задержали за пьяный дебош на авиарейсе

Скандально известный актер Алексей Панин задержан полицией после сообщений о пьяном дебоше, который он устроил на рейсе Стамбул — Москва.
Как сообщают СМИ со ссылкой на источник в авиакомпании "Победа", знаменитый своими эпатажными выходками актер Алексей Панин был задержан в аэропорту Внуково 1 декабря за дебош, учиненный им на рейсе Стамбул — Москва.
Панин дважды заходил в туалет покурить, не обращая внимания на предупреждения бортпроводников. Он громко раздавал советы о том, как можно прикрыть детектор дыма салфеткой, заметив, что его бывшая супруга работа бортпроводницей и научила его хитростям, как незаметно курить в самолете. Актер дошел в выражении своего несогласия с действиями членов экипажа до оскорблений в форме ненормативной лексики.
"Кричал, что он "звезда и в России ему ничего не будет". Распивал алкогольные напитки на борту и требовал принести ему ручку, чтобы он раздавал автографы. Своей вины не отрицал и просил, чтобы его забрали именно сотрудники полиции", — сообщил источник.
Представитель авиакомпании "Победы" заявил, авиаперевозчик потребует взыскать с Панина все издержки.
"Компания намерена взыскать с актера все вынужденные расходы авиакомпании, в том числе за санитарную обработку самолета", — добавил источник.
Ранее Правда. Ру писала о резких высказываниях Алексея Панина в адрес жителей РФ.
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