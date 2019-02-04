Врач: "скорая" пыталась реанимировать Децла провинциально и формально

Врачи, прибывшие прибывшие для реанимации Кирилла Толмацкого, известного по сценическому псевдониму Децл, не рассчитывали на успех. Об этом на условиях анонимности рассказал участник бригады скорой помощи.

Бригада прибыла по вызову спустя 20 минут после остановки сердца артиста, когда шансов на спасение уже не оставалось. По словам медика, необратимые процессы в коре головного мозга происходят уже через 4 — 6 минут.

— И эти фельдшеры это знают, а сыграть на камеру они не планировали, — цитирует специалиста КП.

Врач обратил внимание на то, что медики не стали вводить в гортань Толмацкого трубку для искусственной вентиляции легких, не подключали кардиомонитор и дефибриллятор, предположив, что в скорой помощи Ижевска может быть нехватка оборудования. Также специалист отметил недопустимые паузы при попытках легко-сердечной реанимации пациента.

Кирилл Толмацкий скончался от остановки сердца в ночь на 3 февраля после выступления в ижевском клубе. Артисту было 35 лет.

Источник фото: wikimedia.org

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