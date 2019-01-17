Ток-шоу на российском ТВ обвинили в развращении молодых душ

Известная российская актриса Мария Шукшина прокомментировала участие своих близких в ток-шоу "Пусть говорят" на федеральном накале. Об этом актриса рассказала в своем Instagram.

Мария пояснила, что многие россияне и звезды шоу-бизнеса в числе не могут просто так отказаться от гонораров, которые предлагает программа. Идти на другие телевизионные шоу, по мнению актрисы, не имеет смысла, ведь везде подобие программы "Пусть говорят" с темами о внебрачных детях, любовницах знаменитостей, неконтролируемый мат и раздел имущества. Актриса добавила, что программа превратилась в модель поведения для слабых людских душ.

Чтобы хоть как-то урегулировать данный вопрос, Мария призвала государство контролировать телевидение, с целью запрета на обсуждение тем, которые порочат и разлагают россиян. При этом, женщина акцентировала внимание, что стоит подглядеть у Европы организацию общественного контроля над СМИ.

Напомним, что личную жизнь актрисы не раз обсуждали в подобных телевизионных шоу. Ведущего и зрителей интересует и личная жизнь детей актрисы и их конфликты внутри семьи, связанные с разделом квартиры. В ноябре прошлого года Шукшина выступила против шоу Малахова уже на телеканале "Россия-1". Она подписала петицию против обсуждения в шоу личной жизни звезд, на что известный ведущий посоветовал ей сначала заплатить алименты своему внуку.

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