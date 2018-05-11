Китай лишился "Евровидения" из-за нелюбви к ЛГБТ

Китайская телекомпания Mango TV лишилась лицензии на показ песенного конкурса "Евровидение".

Причина — решение китайских вещателей закрашивать ЛГБТ-атрибутику, а также не показывать выступления участников с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

По мнению организаторов, цензура противоречит ценностям, которые представляет конкурс. Отметим, что в полуфиналах телеканалы размыли радужные флаги, которые принесли зрители, чтобы поддержать исполнителей. Также были "замазаны" татуировки певца из Албании. Кроме того, китайские телеканалы вырезали из эфира несколько сцен, касающихся однополых отношений.

Решение Европейского вещательного союза поддержал ирландский участник Райан О'Шонесси (Ryan O'Shaughnessy), он представил песню на ЛГБТ-тематику. По мысли исполнителя, неважно кто участники любовного союза: два парня или две девушки. "Любовь — это любовь", — подчеркнул певец.

Стоит пояснить, что в апреле 2018 года администрация крупнейшей китайской соцсети Weibo запретила распространение любого контента, связанного с ЛГБТ-тематикой. Это было сделано в рамках трехмесячной кампании, которая должна создать "чистую и гармоничную" среду. Однако позже соцсеть отказалась от запрета из-за протестов со стороны китайских меньшинств.

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