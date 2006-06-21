Лена Миро назвала Ирину Дубцову "сливным отверстием"

Скандальная блогер Лена Миро жестко раскритиковала известную певицу Ирину Дубцову, которая ранее сделала провокационное заявление. Ранее певица утверждала, что ей предлагали один миллион евро за секс. По мнению Миро, некогда известная и талантливая исполнительница хотела "хайпануть", но "низвела себя до уровня сливного отверстия".

"Я бы зауважала Дубцову, если бы та сказала: "Мне предлагали пост министра". Вот тут да: есть, чем хвастаться. В ней увидели серьезного человека, которому можно доверить решение серьезных вопросов. Женщина, которая хвастается тем, что ей предлагали деньги в обмен на секс, выглядит жалкой дурой", - пояснила свое мнение блогер.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Ирина Дубцова подобрела.

Певица, недавно ставшая мамой, призналась, что после рождения сына стала более мягкой и женственной. Раньше, по словам Ирины Дубцовой, она тяготела к мужским компаниям и сама была девочкой-пацанкой, которая дружит только с мальчиками. Однако замужество и материнство сделали Дубцову абсолютно другой.

«У меня, говорят, даже взгляд изменился, - сказала Ирина. - Раньше многие отмечали, что он у меня тяжелый. На самом деле это не совсем так. Просто у меня такое строение верхнего века, что кажется, будто я все время смотрю исподлобья и с подозрением. Теперь от многих слышу, что взгляд у меня потеплел, и его уже собеседнику можно выдерживать. А раньше, случалось, глаза отводили - так я смотрела!»