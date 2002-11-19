Лолита призналась, что сделала пластическую операцию

56-летняя Лолита Милявская появилась в "Вечернем Урганте" в очень необычном наряде.

Близкие стихи. Лолита Милявская

Певица предстала перед публикой в облегающем комбинезоне телесного оттенка с блестками. Она рассказала, что хотела надеть его на свой концерт в Москве, который запланирован на октябрь, но боится, что к тому времени наберет лишние килограммы.

"Ты выглядишь, как будто Афродита, которая вышла из пены морской", — прокомментировал образ певицы Иван Ургант.

Лолита призналась, что "подрезала глаза". Пластическая операция, по словам певицы, ей понадобилась из-за растяжения век.

Лолита учится красиво раздеваться

В ближайшем номере "Плейбоя" все знатоки и любители прекрасного смогут увидеть популярную певицу Лолиту Милявскую.

Она не побоялась раздеться перед камерой. И теперь станет центральной фигурой номера.

Лолита исполняет одну из главных ролей в популярном мюзикле "Чикаго", продюсером которого стал Филипп Киркоров, а главным информационным спонсором — журнал "Плейбой".

Побывать в качестве модели для популярного мужского журнала мечтает и сама примадонна. Недавно Алла Пугачева заявила прессе, что сейчас села на специальную диету, и как только сбросит лишние килограммы, так обязательно разоблачится, и тогда любой желающий сможет лицезреть все ее прелести.

Супруг примадонны, господин Киркоров сказал, что не возражает против такой вот обнаженки. Пока же решили запустить на страницы журнала Лолиту, тем более, что у нее лишних килограммов считайте что и нет.

Бывшая жена продюсера "Норд-Оста" готова и на публичное обнажение. На презентации номера она собирается устроить стриптиз, для чего сейчас берет уроки у очень известной танцовщицы.

Она говорила о своем желании заняться стриптизом еще год назад, причем стриптизом групповым.

Она считает, что это полезно для каждой женщины, которую нужно учить носить красивое белье и строить глазки, а еще, конечно же, быть раскрепощенной.