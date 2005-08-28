Дибров рассказал о своем самочувствии после инсульта

Дмитрий Дибров, который несколько дней назад перенес микроинсульт, рассказал, что "врачам не удастся его удержать". По его словам, сейчас он находится в отличной форме и готовится к выписке.

"Надеюсь полностью восстановить силы и выписаться из больницы в четверг", - добавил телеведущий.

Ранее Дибров опровергал, что у него случился инсульт, но врачи все-таки подтвердили этот диагноз.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о возвращении Дмитрия Диброва на телеэкраны.

В новом сезоне Дмитрий Дибров кардинально поменяет свое телеамплуа и переквалифицируется в ведущего программы в форме интервью с собеседником.

Концепция новой передачи проста, пишет «МК»: ведущий и гость. Сейчас будущий проект — на стадии обсуждения, и подробностей не разглашается. Но Дибров хочет создать такую программу, которой еще не было на российском телевидении.