Зачем солист Rammstein забрал себе Лободу из больницы

Певицу Светлану Лободу, которой недавно сделали операцию на почке, выписали из больницы, ее встретил лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн.

"Светлану выписали", — сказали в пресс-службе.

"Ради этого Тилль отложил съемки нового клипа в Европе и, купив обычный билет экономкласса (бизнес-класса в наличии не оказалось), отправился в российскую столицу".

Он приехал в Москву, чтобы выступить на своем камерном литературно-музыкальном концерте, посвященном выходу книги ранних стихов Messer.

Лечение Лободы в Боткинской больнице продолжалось неделю, за это время врачи сделали ей операцию на почке и провели остальные необходимые медицинские процедуры.

Ранее стало известно, что Лободу госпитализировали прямо с репетиции: певица почувствовала резкую боль и потеряла сознание. Ей провели срочную операцию, несколько концертов Лободы, билеты на которые уже были распроданы, перенесли на январь.

фото: вконтакте

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