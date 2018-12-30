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Иосиф Пригожин пожелал читателям "Правды.Ру" мира и счастья

Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин собирается отметить в новом году свой юбилей и горд успехами своей жены, которая не собирается менять свой имидж.

В беседе с корреспондентом "Правды.Ру" Иосиф Пригожин рассказал о личных итогах года и планах его семьи на новогодние каникулы и следующий год.

— До 4 января точно будем в Москве. У нас очень много работы, очень много дел, занятость вообще фантастическая. Поэтому мы многое, к сожалению, не успеваем. Поэтому мы работаем вплоть до 4-го включительно.

Поскольку все дети выросли, практически все самостоятельные, каждый по своим интересам собрался провести каниклы. Впервые в этом году мы остаемся одни.

Вы знаете, у нас триумфально прошел этот юбилейный год Валерии. Он прошел на самом высочайшем уровне. Мы сделали шоу в Сочи в "Крокус Сити Холл", два фантастических шоу. Потом мы закончили этот год уникальным акустическим концертом. Это был экспериментальный концерт. У нас выходило много документальных фильмов, было очень много разных концертных и корпоративных мероприятий. Для нас этот год был очень плодотворным. Нам грех жаловаться. Хочется порадоваться. Результаты в этом году очень хорошие и позитивные.

Наряду с этим это был грустный год: мы потеряли выдающихся деятелей искусства — Иосифа Кобзона, Станислава Говорухина, Николая Зиновьева, Андрея Дементьева. Вся наша страна потеряла великих людей.

Конечно, я бы хотел, чтобы следующий год принес нам всем удачи. Без войны, без конфликтов, и хочется, чтобы наконец наступил мир между двумя народами, украинским и российским, чтобы не делили нас. Я считаю, что христиане должны научиться дружить и показывать всему миру единство, а не разобщаться. Я желаю, чтобы у всех людей было хорошее настроение и желаю всем добра.

Следующий год для меня юбилейный. Жалко, что я не артист и не певец, я бы тоже его отметил концертом. 2 апреля мне исполняется 50 лет.

Передохнем немножко и будем дальше бежать. Волка ноги кормят, как говорят. Я горд и счастлив, что на протяжении долгого количества лет певица Валерия занимает верхние строчки в хит-парадах. Она остается в топ-10 российских исполнителей, несмотря на появление новых молодых исполнителей. Она практически каждый год номинируется, и ее достижения заметны. Она пропагандирует здоровый образ жизни. Отчасти существует тренд на алкоголь и на матерщину, но Валерия по этой части — антитренд и не собирается меняться. Если сторонников этого тренда Валерии будет больше, то мы будем счастливы этим обстоятельством.

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Темы Валерия Новый год итоги года Иосиф Пригожин новогодние каникулы новогодние праздники
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