Селин Дион раскрыла тайну своих отношений с танцором

50-летняя поп-дива поведала британскому изданию The Sun, что связывает ее и 33-летнего танцора испанского происхождения Пепе Муньоса.

Последние два года зарубежные СМИ наперебой обсуждают роман знаменитой канадской певицы Селин Дион и танцора ее коллектива — уроженца испанской Малаги Пепе Муньоса. Пикантность истории заключается в том, что Дион 50 лет, а Муньосу 33.

Как сообщает Daily Show, пара стала появляться вместе на светских мероприятия в 2017-ом. Тогда всего год прошел после смерти супруга Дион — 73-летнего продюсера Рене Анжелила, поэтому молодой кавалер звезды вызвал у публики двойное недоумение. Чтобы закончить бесконечные пересуды в свой адрес, Селин, наконец-то, решила сама объяснить, что же связывает ее и Муньоса.

Дион заявила, что они с Муньосом — друзья, причем "лучшие друзья". Причем, артистка признает, что Пепе — весьма привлекательный мужчина, но это сути дела не меняет. Их совместные выходы в свет, во время которых они держатся за руки и обнимаются — ни что иное, как искреннее проявление дружеских чувств, подчеркивает исполнительница суперхита "My Heart Will Go On". "Он всего лишь джентльмен — и я могу взять его за руку, когда иду или выхожу из машины", — объясняет звезда.

Также для поклонников звезды, наверняка, будут интерсены ее дальнейшие творческие планы. Так стало известно, что в прошлом году Селин Дион завершила свои выступления в Лас-Вегасе, которые проходили в течение последних 15 лет. А это значит, что Дион станет чаще выступать в Европе. Так, летом этого года певица станет хедлайнером фестиваля British Summertime Music Festival, который состоится в лондонском Гайд-парке.

