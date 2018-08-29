Мировую звезду поп-эстрады лечат от пьяной нимфомании

В реабилитационный центр решила отправиться певица Мелани Браун из группы Spice Girls. Женщина рассказала о своей идее The Sun.
Она отметила, что будет участвовать несколько недель в терапевтической программе. Стоит пояснить, последние шесть месяцев были связаны для звезды с алкоголем и секс-зависимостью. Сама Браун утверждает, что дело не в спиртном, но "гораздо глубже". Кроме того, женщина пытается справится с посттравматическим стрессовым расстройством.
Участница группы Spice Girls отметила, крепкие напитки — способ "приглушить боль". Друг певицы поделился информацией: проблемы начались после прошлогоднего развода. Браун стала "помешана на сексе".
Ранее "Правда.Ру" писала, что ведущая Дана Борисова, признавшая свою пристрастность к наркотическим веществам, обличила балерину Анастасию Волочкову в алкоголизме. Сама Борисова после лечения в таиландской клинике решила помогать ближним победить их недуги.
Фото: REX/Shutterstock
Читайте также:
Есть ли безвредный алкоголь и в чем причины алкоголизма
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Журналисты и пользователи Рунета заметили, что "пропавший" премьер-министр Дмитрий Медведев забросил даже свои любимые соцсети, которые постоянно обновлял
Скончался Джон Маккейн, американский сенатор от штата Аризона, ему был 81 год. Политика похоронят в Аннаполисе, штат Мэриленд.
Учащиеся вузов будут получать военную специальность, не проходя срочную службу. Такой эксперимент решили поставить в Сибири.
Прикрываясь химерой о "российской агрессии", латвийские власти проводят учения совместно с другими странами НАТО, отрабатывая подавление возможных протестов.