Мировую звезду поп-эстрады лечат от пьяной нимфомании

В реабилитационный центр решила отправиться певица Мелани Браун из группы Spice Girls. Женщина рассказала о своей идее The Sun.

Она отметила, что будет участвовать несколько недель в терапевтической программе. Стоит пояснить, последние шесть месяцев были связаны для звезды с алкоголем и секс-зависимостью. Сама Браун утверждает, что дело не в спиртном, но "гораздо глубже". Кроме того, женщина пытается справится с посттравматическим стрессовым расстройством.

Участница группы Spice Girls отметила, крепкие напитки — способ "приглушить боль". Друг певицы поделился информацией: проблемы начались после прошлогоднего развода. Браун стала "помешана на сексе".

Ранее "Правда.Ру" писала, что ведущая Дана Борисова, признавшая свою пристрастность к наркотическим веществам, обличила балерину Анастасию Волочкову в алкоголизме. Сама Борисова после лечения в таиландской клинике решила помогать ближним победить их недуги.

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