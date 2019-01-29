Александр Цекало женится на голливудской актрисе

Светским репортерам стало известно имя молодой невесты Александра Цекало.
Не так давно стало известно, что 57-летний продюсер Александр Цекало развелся со своей супругой, матерью его двоих детей Викторией Галушка — младшей сестрой популярной певицы Веры Брежневой. Причина, разрушившая этот брак, который длился 10 лет, — новые отношения, в которые, как в омут, с головой, окунулся любвеобильный Цекало. Как сообщает Daily Show, новой избранницей Александра стала Дарина Эрвин, начинающая, но подающая большие надежды голливудская актриса.
У Дарины эффектная азиатская внешность, мимо которой не проходят мимо голливудские продюсеры. Так, девушка уже участвовала в съемках ряда американских сериалов, а также в постановках Theatre 68.
Цекало старше своей избранницы на 20 лет. Впрочем, Виктория Галушка также была значительно моложе своего экс-супруга — на 23 года.
Александр уже ведет приготовления к приезду в его дом Дарины, которую официально объявил своей невестой. Так, продюсер уже попросил Викторию съехать вместе с детьми из роскошного особняка на Рублевке стоимостью полмиллиарда рублей, располагающего, по данным СМИ, десятью спальнями, большой кухней, бассейном, сауной, детской зоной и собственной резервной электростанцией. Экс-супруга Цекало вместе с детьми будет теперь жить в Химках. Сам же новоиспеченный жених планирует связать себя узами брака в самое ближайшее время — свадьба планируется на март.
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