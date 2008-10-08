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Источник Правда.Ру

Дана Борисова объяснила, почему не общается с Анастасией Волочковой

Шоу-бизнес

Дана Борисова дала ответ на давно интересующий ее поклонников вопрос. Она рассказала, что между ней и Анастасией Волочковой "пробежала черная кошка".

Борисова утверждает, что с недавних пор Волочкова "не может ее терпеть". По мнению певицы, бывшая балерина испытывает проблемы с алкоголем.

"Вы видели, как она на шоу ходит? Она пьяная там все время. Ее поведение сейчас очень мое напоминает, которое было несколько лет назад", - пояснила Борисова.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Дана Борисова может выйти замуж за Николая Баскова

Говорят, Дана и Николай нашли много общего. Как утверждают очевидцы, на съемках «Звездного льда» певец и телеведущая довольно много времени проводят вместе за весьма задушевными разговорами.

При этом у обоих на лицах неподдельное сочувствие друг к другу. Парочке действительно есть что обсудить! Ведь Дану Борисову и Николая Баскова роднят общие семейные проблемы.

Николай, как известно, развелся и развенчался со своей женой Светланой Шпигель, но по-прежнему не может встретиться со своим сыном Брониславом, которому пошел третий год.

Уверяют, что мальчик очень похож на Баскова, но мы, как и сам отец, можем лишь верить на слово тем, кто видел малыша.

Что касается Даны, то она уже год самостоятельно воспитывает свою дочь Полину, рожденную от бизнесмена Максима Аксенова.

Борисова не скрывает, что они с «бывшим» уже давно не живут вместе и стали чужими людьми. Как говорится, прошла любовь, завяли помидоры.

Блондинка в душе до последнего надеялась, что очаровательная дочка поможет сохранить их с Максимом отношения, но произошло с точностью до наоборот. Молодой папаша, сославшись на загруженность работой, сделал ноги.

Как призналась "Правде.Ру" Дана, за последние несколько месяцев они получили финансовую помощь от отца лишь один раз. Полюбовно этот вопрос никак решить не удается, и Борисова не исключает, что придется добиваться выплаты алиментов через суд.

Если бы не тяжелое финансовое положение, Борисова, вполне вероятно, и не стала бы опускаться до этого.

Но ребенок требует много денег. Кроме того, Борисова взяла нехилый кредит на покупку загородного дома, где они с Полиной могли бы жить.

Так что теперь одними заработками Даны - все расходы не покроешь. А раз законный отец и несостоявшийся муж делает вид, что их в природе вообще не существует, то Борисова вынуждена напомнить бывшему благоверному о некоторых обязательствах.

О том, что сейчас творится в ее жизни, Дана чуть ли не со слезами на глазах, поведала Баскову, и тема очень задела артиста.

"Видишь, Даночка, какие мужики бывают! А я вот и хотел бы помогать своему сыну, но нет возможности. Слушай, у нас столько общих проблем… Может, нам пожениться?" - неожиданно закончил спич за кулисами телешоу Басков.

Борисова смущенно захихикала и заявила, что за такого, как Басков, она готова выйти замуж в любой момент.

Интересно, пошутила Дана или сказала всерьез? А что? История знает массу примеров, когда общие сложности сводили людей.

А союз Борисовой и Баскова стал бы горячим номером не только для ледового шоу!

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Темы алкоголь отношения дана борисова анастасия волочкова
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