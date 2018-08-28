Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Агутина и Варум "развели навсегда" в соцсетях

Шоу-бизнес

Исполнители Леонид Агутин и Анжелика Варум рассказали в соцсетях о своем "расставании". Агутин написал, что был очень удивлен таким выводам.

Агутина и Варум "развели навсегда" в соцсетях. 391300.jpeg

"Ребята, вы чего это?! Что за буря на ровном месте?!" — пишет певец в Instagram. Отметим, поводом для слухов стал лирический текс, опубликованный Варум, "Ухожу навсегда". Супруг заметил, что стихи — это не причина, чтобы делать такие выводы.

Поэтесса была менее многословной. Она предложила тем, кто не способен прочитать более нескольких строк, знакомиться лишь с японской лирикой, и отдавать предпочтения хокку.

Необходимо отметить, уже не первый раз в информационное поле попадают сведения о разрыве пары. Так было в 2002, 2006 и 2013 годах, тогда пара не реагировала на информацию или заявляла о ложности.

В этот раз в контекст "влилась" фотография с шоу "Голос": на снимке запечатлено, как Агутин оказывает внимание юной участнице Элине Чаг, отмечает Nation News. Девушка, справедливости ради заметим, также опровергла слухи.

Читайте также:

Варум и Агутин не разводятся

Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы развод развод звезд Агутин и Варум
Обсудить
Актуальная аналитика
Регуляторы
Такой бензин нам не нужен!
Прибалтика
НАТО учится подавлять жителей Латвии
Формула небес
Они не лезут за словом в карман
Новости Все >
Павелецкий обогнал "Сити" по спросу на офисы — КоммерсантЪ
Агутина и Варум "развели навсегда" в соцсетях
РЖД обещает инвестировать в Транссиб и БАМ 696 млрд рублей
В Таиланде идет аккредитация компаний для ICO
Регулятор Индии будет изучать блокчейн и криптовалюты
Житель Уфы выманил 18 млн руб под видом поставки майнинга
Депутат предложил лечить москвичей от депрессии "стахановской" работой
Желтую линию подключили к системе московского метро
После просмотра новостей мужчина искалечил друга
Макрон: Европа не может доверять США, нужна Россия
Читательский топ
Греки: "Усмирить неистовых мигрантов могут только русские туристы!"
В Молдавии начался Майдан: страну заберут Румыния и Запад?
Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев
СМИ: Южную Украину присоединят по-крымски после ядерной атаки
Социологи выяснили, какие национальности ненавидят россияне
Популярное Комментируемое Выбор читателей
США и Канада
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства

Скончался Джон Маккейн, американский сенатор от штата Аризона, ему был 81 год. Политика похоронят в Аннаполисе, штат Мэриленд.

Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
Будет провокация и война? Флот России и США сходится у Сирии
Мир
Будет провокация и война? Флот России и США сходится у Сирии
Происшествия
Греки: "Усмирить неистовых мигрантов могут только русские туристы!"
Европа
В Молдавии начался Майдан: страну заберут Румыния и Запад?
США и Канада
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства

Скончался Джон Маккейн, американский сенатор от штата Аризона, ему был 81 год. Политика похоронят в Аннаполисе, штат Мэриленд.

Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
Будет провокация и война? Флот России и США сходится у Сирии
Мир
Будет провокация и война? Флот России и США сходится у Сирии
Происшествия
СМИ: в Европе нашли две тонны кокаина с логотипом "Единой России"
Мир
Киев отметил тысячу дней без российского газа
Южная Азия
Вьетнам требует от Monsanto ответить за химатаки агентом "Оранж"

Ханой желает получить компенсацию от американской фирмы Monsanto. В 1960-1970-е годы она поставляла военным США гербициды.

Вьетнам требует от Monsanto ответить за химатаки агентом "Оранж"
СМИ: в Европе нашли две тонны кокаина с логотипом "Единой России"
Происшествия
СМИ: в Европе нашли две тонны кокаина с логотипом "Единой России"
США и Канада
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
Мир
Будет провокация и война? Флот России и США сходится у Сирии
Любовь Степушова Такой бензин нам не нужен! Любовь Степушова Василий Амирджанов НАТО учится подавлять жителей Латвии Василий Амирджанов Соломон Соловьев Они не лезут за словом в карман Соломон Соловьев
Комментарии
Ангела Меркель открывает на Каспии второй фронт
Кому нужны круги на полях?
СМИ: Южную Украину присоединят по-крымски после ядерной атаки
Депутат предложил лечить москвичей от депрессии "стахановской" работой
СМИ: Южную Украину присоединят по-крымски после ядерной атаки
Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
Макрон: Европа не может доверять США, нужна Россия
НАТО учится подавлять жителей Латвии
Покайся и заплати: россиян перестанут сажать за репосты
СМИ: Южную Украину присоединят по-крымски после ядерной атаки
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
США превратят Сирию в море огня за фальшивую химатаку
Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
США пояснили подготовку к удару по армии России в Сирии
Макрон: Европа не может доверять США, нужна Россия
Депутат предложил лечить москвичей от депрессии "стахановской" работой
Россиянам начнут платить вознаграждение за помощь полиции
Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев
Германия отменяет "изоляцию" России
США и Канада
Адвокат Трампа предрек революцию в США

Бывший мэр Нью-Йорка предупредил о грядущем вооруженном восстании как итоге внутриполитической борьбы в США, но маховик склоки не торопится сбавлять обороты.

Адвокат Трампа предрек революцию в США
Маккейн завещал России санкции
США и Канада
Маккейн завещал России санкции
Почему Патрушев незаменим на переговорах с США
США и Канада
Почему Патрушев незаменим на переговорах с США
США пригрозили санкциями всем несогласным
США и Канада
США пригрозили санкциями всем несогласным
Удар SARMAT'ом: госдеп придумал ответ Кремлю
США и Канада
Удар SARMAT'ом: госдеп придумал ответ Кремлю
Как меняется самая русофобская страна Европы
Евросоюз
Как меняется самая русофобская страна Европы
Зачем Украине радикалы и националисты
Украина
Зачем Украине радикалы и националисты
Санкционные игры США могут погубить доллар
Мир
Санкционные игры США могут погубить доллар
Талибы* едут в Москву. Тогда кто бомбит Кабул?
Центр. Азия
Талибы* едут в Москву. Тогда кто бомбит Кабул?
Помощь "Меджлису"* придет по каналу "Стамбул"?
Ближний Восток
Помощь "Меджлису"* придет по каналу "Стамбул"?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ