Агутина и Варум "развели навсегда" в соцсетях

Исполнители Леонид Агутин и Анжелика Варум рассказали в соцсетях о своем "расставании". Агутин написал, что был очень удивлен таким выводам.

"Ребята, вы чего это?! Что за буря на ровном месте?!" — пишет певец в Instagram. Отметим, поводом для слухов стал лирический текс, опубликованный Варум, "Ухожу навсегда". Супруг заметил, что стихи — это не причина, чтобы делать такие выводы.

Поэтесса была менее многословной. Она предложила тем, кто не способен прочитать более нескольких строк, знакомиться лишь с японской лирикой, и отдавать предпочтения хокку.

Необходимо отметить, уже не первый раз в информационное поле попадают сведения о разрыве пары. Так было в 2002, 2006 и 2013 годах, тогда пара не реагировала на информацию или заявляла о ложности.

В этот раз в контекст "влилась" фотография с шоу "Голос": на снимке запечатлено, как Агутин оказывает внимание юной участнице Элине Чаг, отмечает Nation News. Девушка, справедливости ради заметим, также опровергла слухи.

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