Агутина и Варум "развели навсегда" в соцсетях

Исполнители Леонид Агутин и Анжелика Варум рассказали в соцсетях о своем "расставании". Агутин написал, что был очень удивлен таким выводам.
"Ребята, вы чего это?! Что за буря на ровном месте?!" — пишет певец в Instagram. Отметим, поводом для слухов стал лирический текс, опубликованный Варум, "Ухожу навсегда". Супруг заметил, что стихи — это не причина, чтобы делать такие выводы.
Поэтесса была менее многословной. Она предложила тем, кто не способен прочитать более нескольких строк, знакомиться лишь с японской лирикой, и отдавать предпочтения хокку.
Необходимо отметить, уже не первый раз в информационное поле попадают сведения о разрыве пары. Так было в 2002, 2006 и 2013 годах, тогда пара не реагировала на информацию или заявляла о ложности.
В этот раз в контекст "влилась" фотография с шоу "Голос": на снимке запечатлено, как Агутин оказывает внимание юной участнице Элине Чаг, отмечает Nation News. Девушка, справедливости ради заметим, также опровергла слухи.
Читайте также:
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Скончался Джон Маккейн, американский сенатор от штата Аризона, ему был 81 год. Политика похоронят в Аннаполисе, штат Мэриленд.
Скончался Джон Маккейн, американский сенатор от штата Аризона, ему был 81 год. Политика похоронят в Аннаполисе, штат Мэриленд.
Ханой желает получить компенсацию от американской фирмы Monsanto. В 1960-1970-е годы она поставляла военным США гербициды.
Бывший мэр Нью-Йорка предупредил о грядущем вооруженном восстании как итоге внутриполитической борьбы в США, но маховик склоки не торопится сбавлять обороты.