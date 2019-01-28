Украинцы "травят" фаворитку "Евровидения" за концерты в России

Украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом MARUV, подверглась угрозам в связи с ее планами дать серию концертов в России. Анна претендует на участие в международном песенном конкурсе "Евровидение 2019", как представительница Украины.
Спеть в Москве и Петербурге певица планирует весной. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. В комментариях к записи сразу же посыпались обвинения в продажности и предательстве родной страны, а также угрозы "закидать яйцами".
Скандал может оказать влияние на итоги национального отбора на "Евровидение" от Украины. Жюри определит победителя 23 февраля, при этом, в его состав входит певица Джамала, известная своей радикальной антироссийской позицией.
Конкурс "Евровидение 2019" будет проходить в середине мая в Телль-Авиве.
Анна Корсун родилась в 1992 году в Павлограде, закончила Харьковский политех по специальности "радиофизика и электроника". С 2013 года выступает как профессиональная вокалистка.
В 2018 году, по данным сервиса "Яндекс.Музыка" певица MARUV заняла второе место в Топ-10 самых популярных исполнителей России.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что, по мнению букмекеров, победу на "Евровидении" в этот раз скорей всего одержит Россия.
Источник фото: официальная страница артистки "ВКонтакте"
Читайте также
Гости "Евровидения" поражены нищетой и нацизмом Украины
Юрий Лоза о "Евровидении": "Все похерено давным-давно"
Вакарчук отказался от участия в выборах президента Украины
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.
Немецкая журналистка считает, что Россия слишком героизирует блокаду Ленинграда. На самом деле, это событие нужно приравнять к геноциду.
Имя княгини Евдокии Московской почти забыто. Хотя ее супруга — великого князя Дмитрия Донского — помнят все. Эпоха любимой жены и сподвижницы героя Куликовской битвы интересна и удивительна прежде всего тем, что тогда на московском престоле власть правила рука об руку с любовью и мудростью. Пожалуй, Евдокия – самая счастливая кремлевская жена.
Американский миссионер в Амазонии поставил на грань вымирания изолированное племя индейцев и может быть обвинен Бразилией в геноциде.