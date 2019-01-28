Украинцы "травят" фаворитку "Евровидения" за концерты в России

Украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом MARUV, подверглась угрозам в связи с ее планами дать серию концертов в России. Анна претендует на участие в международном песенном конкурсе "Евровидение 2019", как представительница Украины.

Спеть в Москве и Петербурге певица планирует весной. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. В комментариях к записи сразу же посыпались обвинения в продажности и предательстве родной страны, а также угрозы "закидать яйцами".

Скандал может оказать влияние на итоги национального отбора на "Евровидение" от Украины. Жюри определит победителя 23 февраля, при этом, в его состав входит певица Джамала, известная своей радикальной антироссийской позицией.

Конкурс "Евровидение 2019" будет проходить в середине мая в Телль-Авиве.

Анна Корсун родилась в 1992 году в Павлограде, закончила Харьковский политех по специальности "радиофизика и электроника". С 2013 года выступает как профессиональная вокалистка.

В 2018 году, по данным сервиса "Яндекс.Музыка" певица MARUV заняла второе место в Топ-10 самых популярных исполнителей России.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что, по мнению букмекеров, победу на "Евровидении" в этот раз скорей всего одержит Россия.

Источник фото: официальная страница артистки "ВКонтакте"

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