Назван предполагаемый победитель "Евровидения-2020"

Музыкальный конкурс "Евровидение-2020" пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. На данный момент артист, представляющий Россию, еще не определен. Музыкальные обозреватели издания "Ура.ру" предположили, кто может стать представителем РФ на конкурсе, а также назвали предполагаемого победителя.

Критики утверждают, что все шансы на победу есть у Литвы, поскольку в "в их номере нет никакого пафоса". Такого же мнения придерживаются и букмекеры. Иосиф Пригожин считает, что достоин представлять Россию на международном конкурсе Александр Панайотов.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала, что "Евровидение-2009" проходило в Москве.

Конкурс "Евровидение-2009" состоится в Москве. Такое решение принял премьер-министр РФ Владимир Путин.

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"Учитывая уровень подготовки объектов в Москве, развитость инфраструктуры и возможность минимизировать расходы, конкурс "Евровидение-2009" будем проводить в Москве", - сказал премьер-министр РФ Владимир Путин.

Он поручил вице-премьеру Александру Жукову представить план подготовки и проведения конкурса.

Россия завоевала право провести международный телевизионный конкурс "Евровидение" в 2009 году после победы российского певца Димы Билана на "Евровидении-2008" в Белграде, передает Билан победил!