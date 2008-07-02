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Источник Правда.Ру

Киркоров прокомментировал скандал с Ди Каприо

Шоу-бизнес

Филипп Киркоров прокомментировал слухи о том, что Леонардо Ди Каприо отказался с ним фотографироваться.

"Там кто-то запустил слухи, что Леонардо Ди Каприо отказался со мной сфотографироваться. У меня даже не было никаких попыток. Потом, если даже это и произошло, то как это вообще можно объяснить? Откуда это известно? Пусть это останется на совести тех, кто распускает про меня очередные сплетни. Мне не привыкать", - заявил Ди Каприо.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Филипп Киркоров уже подавал в суд на СМИ.

Российский поп-певец Филипп Киркоров намерен засудить газету "Твой День" и интернет-портал Life.ru, которые распространили ложную информацию о якобы обнаруженном раке у артиста. 

"В связи с появлением в нечистоплотной прессе сообщений о моей тяжелой болезни, считаю нужным довести до сведения СМИ, что за распространение заведомо ложной информации о моей частной жизни и грубое в нее вмешательство я намерен подать в суд на на газету "Твой День" и интернет-портал Life.ru", - цитирует пресс-служба слова Киркорова.

В ближайшее время адвокат артиста Андрей Марочкин подготовит ряд судебных исков к вышеназванным изданиям по статьям "Клевета" и "Причинение морального ущерба".

"Надеюсь, что виновные будут наказаны по всей строгости закона, так как их действия переходят все моральные нормы и границы дозволенного", - заявил артист.

Киркоров также отметил, что он "возмущен и намерен защитить свою частную жизнь от хамского и бесцеремонного вмешательства в нее со стороны жадных до наживы, нечистоплотных СМИ".  

Темы фото слухи соцсети филипп киркоров леонардо ди каприо
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