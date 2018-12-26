Сестра Жанны Фриске займется бизнесом на Шри-Ланке

Младшая сестра Жанны Фриске, Наталья планирует в ближайшее время открыть свой бар на Шри-Ланке.

Как сообщает интернет-журнал Daily Show, Шри-Ланка — любимый курорт Натальи, куда она старается ежегодно выбираться на отдых вместе с мужем и друзьями. И вот теперь с открытием собственного бизнеса 32-летняя сестра Жанны сможет находиться в этом райском уголке постоянно. Сейчас в кафе, владелицей которого стала Наталья, полным ходом идет ремонт, а открытие заведения планируется на будущий год.

Помогать в управлении бизнесом Наталье будет ее муж — сотрудник МЧС Сергей Вшивков, который полностью поддерживает начинание супруги.

Сетевая публика уже прокомментировала знаковое событие в жизни Натальи. Кто-то высказал мнение, что для младшей сестры поуойной поп-звезды это только повод для того, чтобы уехать из России.

Однако, по мнению большинства, открытие собственного дела позволит Наталье выйти из тени знаменитой сестры и обрести себя. Девушка имеет все шансы на успех, ведь предпринимательство у нее в крови: ее отец Владимир Борисович Фриске многие годы управлял сетью отелей.

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