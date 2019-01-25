Разрыв: Виторгану больше не интересно, где и с кем Собчак

25 января на страничке актера Максима Виторгана в Instagram появилась запись с призывом перестать оповещать актеры о том, где и с кем находится его жена - Ксения Собчак. К записи Виторган прикрепил скриншот, где один из его подписчиков сообщает ему, что его жена сейчас находится с Константином Богомоловым.
В описании к фото актер написал, что не собирается реагировать на такие "анонимные послания", что ему больше не хочется слышать такого визга, и что для себя он закрыл эту тему. Также актер попросил пользователей не сообщать Ксении Собчак о его передвижениях.
Напомним, "Правда.Ру" сообщала о конфликте, который произошел между Виторганом и Богомоловым 21 января. Очевидцы сообщили, что видели как Максим Виторган разбил Константину Богомолову нос из-за романа Богомолова с Ксенией Собчак.
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