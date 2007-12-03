Перенесший инсульт Дибров пообещал Малышевой бросить курить

Телеведущая Елена Малышева навестила своего коллегу Дмитрия Диброва в больнице. Ранее стало известно, что телеведущий перенес микроинсульт. По словам Малышевой, ее коллега выглядит хорошо и идет на поправку.

"Навестила больного Дмитрия Диброва. Выглядит хорошо. На столе - ростовские разносолы, армянская брынза и шоколадные конфеты. В руках банджо! Играет и поет прямо в больнице! Только в специальных наушниках. Поэтому слышит себя только он. Больным не выглядит, но поклялся бросить курить. Как же здорово было поговорить с прекрасным Дмитрием Дибровым!!! В тишине больничной палаты. Нажав на паузу в бешенном ритме жизни", - написала Малышева на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Диброва избили в одном из столичных ночных клубов.

Известный телеведущий Дмитрий Дибров был избит в выходные в клубе.

К Диброву на танцплощадке подошла группа молодых людей, между ними завязалась ссора, которая переросла в драку. Телеведущему до крови разбили лицо.

Диброва увезли на "скорой" в больницу. Нападавшие скрылись до приезда милиции. Шоумен отделался ушибами, ссадинами и разбитой губой, пишет «Общая газета».